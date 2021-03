Orietta Berti, spunta l'incidente hot a Sanremo. La confessione a Silvia Toffanin

Giorgia Peretti 13 marzo 2021 a

Orietta Berti non smette di divertire con i suoi simpatici siparietti. La cantante ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo condotta da Amdeus e Fiorello posizionandosi al nono posto della classifica. Il festival non lo ha vinto ma è stata la regina indiscussa di quest’anno, i suoi divertenti lapsus e le sue gaffe hanno divertito il pubblico più giovane che si è scatenato a creare meme e gif diventati virali sui social.

Ospite nell’ultima puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin il 13 marzo su Canale 5, ripercorre tutti retroscena delle gag avvenute a Sanremo. Si è presentata con un outfit a forma di conchiglia, non poco ingombrante, che avrebbe dovuto sfoggiare sul palco dell’Ariston ma per “questioni di comodità” ha scelto di non indossarlo. "Dopo la prima esibizione ho ricevuto messaggi da tutto il mondo! Non credevo di avere così tanti amici e tanto giovani" ha raccontato Orietta a proposito dei commenti d’affetto ricevuti.

Poi si è passato al momento delle disavventure che hanno caratterizzato la sua partecipazione al festival. La prima che inizia a poche ore prima del debutto in puntata “Sono uscita dall’albergo in cui stavo facendo le prove per gli abiti alle 22:30 e sono arrivata a Sanremo alle 23:00. La volante mi ha fermato, io per farmi riconoscere ho abbassato la mascherina e loro mi hanno detto di tirarla subito su!”. “L’abbiamo riconosciuta dal ciuffo rimetta la mascherina” hanno risposto le autorità “per fortuna non mi hanno fatto la multa. Sono stati gentili” ha replicato Orietta.

Poi il momento del lapsus durante un’intervista in cui ha dichiarato di duettare con piacere con Ermal Meta e i Maneskin ribattezzati rispettivamente Ermal Metal e Naziskin. “Ermal meta mi ha telefonata per dirmi che andava a cambiarsi il nome all’anagrafe” confessa ridendo la Berti. Poi ancora la stanza allagata per mettere “a bagno il mazzo di fiori” nel lavandino della sua stanza ed infine racconta di aver rischiato di perdere i pantaloni pochi attimi prima di andare in scena. “Avevo i pantaloni di paillettes, quelli sono pesanti, dentro c’è il raso che scivola. Così mentre stavo per entrare mi sono resa conto di stare per perdere i pantaloni” - continua la cantante. “Meno male che c’era una signora vicino al palco che aveva una spilla con sé”. Per fortuna, il tutto si è risolto grazie all’intervento di un’assistente di palco che le ha prestato una spilla da balia salvando dall’ennesima figuraccia l’Orietta Nazionale.

