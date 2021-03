Isola dei famosi, Ilary Blasi non si tiene: da clistere! Così a Verissimo imbarazza Silvia Toffanin

Giorgia Peretti 13 marzo 2021 a

Ilary Blasi dopo un periodo lontana dai riflettori, torna in televisione al timone della nuova edizione dell’Isola dei famosi targata Mediaset.

Lunedì 15 marzo ci sarà la prima puntata e l’ex conduttrice del Gf Vip racconta l’agitazione a pochi giorni della messa in onda. Nello studio di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 13 marzo interviene subito così: “È strano ritornare in tv dopo così tanto tempo, senza pubblico. Sono un po’ arrugginita, sarà come andare in bicicletta… Diciamo che riprenderò confidenza piano piano”.

Poi, complice l’amicizia di vecchia data tra le due “letterine” alla domanda della Toffanin su come stesse vivendo i giorni prima della sua prossima conduzione, Ilary si lascia scappare una simpatica battuta: “sono molto carica per l’Isola, ma ancora non ci penso, altrimenti mi prende quell’ansietta che va su e giù insieme al mal di pancia e non sai se devi farti un clistere!”.

Silvia Toffanin imbarazzata si copre la faccia. L’ex letterina cerca di rimediare “sono arrivata ad un’età in cui non mi tengo più niente, dico tutto quello che mi passa per la testa”. Infine, conclude il suo intervento così: “mai perdere le origini, io rimango burina” ricordando la novità di quest’anno per i naufraghi che si vedranno divisi in Burinos e Rafinados.

La Blasi, insomma, sembra non avere dubbi a schierarsi con uno di questi gruppi: “mi sentirei molto più a mio agio tra i burini, che sono genuini e veraci” - confessa in un’intervista al Corriere della Sera.



