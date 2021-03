L'ex ragazza di Non è la Rai all'Isola dei famosi? L'appello di Ilaria Galassi a Ilary Blasi

Francesco Fredella 12 marzo 2021 a

"Vorrei partire per l'Isola dei famosi. Ilary, prendimi...", adesso Ilaria Galassi - ex ragazza di Non è la Rai - ha un sogno da realizzare. E fa un appello: “La tv di oggi non mi considera. Perché? Devo essere per forza un influencer per andare in un programma?”, tuona Ilaria Galassi.

Lei, che ha un passato celebre accanto allo storico Gianni Boncompagni, è stata “provinata” per L’Isola dei famosi. “Non mi hanno fatto sapere nulla. Sono ancora in attesa. Vorrei partire per questa nuova esperienza”, dice la Galassi. Poi riavvolge il nastro dei ricordi e torna indietro nel tempo: “Gli anni Novanta sono stati gli anni più belli in assoluto, oggi tutto sui social. I vip, oggi, sono gli influencer. Mi manca quel periodo”.

L’ex ragazza di Non è la Rai svela di aver vissuto un sogno: “La mia era una storia simile a quella dei balocchi, finivo la scuola. Papà mi veniva a prendere e arrivavo al Palatino per il programma che andava in onda in diretta. Abbassavo il finestrino dell’auto per avere il contatto con i fan”.

Ma nei suoi desideri c’è anche la reunion con tutte le ex ragazze di Non è la Rai. “Sarebbe un grande omaggio a Gianni Boncompagni”, continua. Qualcuno già pensa di vederle nel Drive in di Live non è la d’Urso. Una vera carrambata.



