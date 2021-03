Isola dei famosi, le "scuse" di Daniela Martani fanno infuriare i no vax. "Cosa si fa pur di andare in tv..."

Giorgia Peretti 09 marzo 2021 a

La nuova edizione dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi andrà in onda da lunedì 15 marzo ma ancor prima di partire ha iniziato a smuovere gli animi del web. È di nuovo il caso di Daniela Martani, ex concorrente del Grande fratello e hostess di Alitalia.

L’ex gieffina è stata a lungo nella polemica del programma di quest’anno partendo dalle sue posizioni estreme in ambito animalista, ambientalista e negazionista. La Martani, infatti, ha fatto ampiamente discutere i social e la stampa per le sue dichiarazioni sulle mascherine e sull’esistenza del Covid dichiarando che “i virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura”.

In tanti hanno puntato il dito contro la produzione dell’Isola dei Famosi non condividendo la scelta di far partecipare una persona che da sempre nega l’esistenza della pandemia. Dichiarazioni che hanno fatto imbestialire anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che ne ha fatto quasi una questione personale indignandosi contro Mediaset. Questa volta, però, Daniela Martani ha fatto arrabbiare anche i novax perché per poter partire in Honduras, si sarebbe sottoposta alle vaccinazioni come da prassi per tutti concorrenti. I negazionisti l’hanno attaccata perché si è vaccinata e perché ha dimostrato incoerenza.

La “finta novax”, come è stata definita sui social, dopo giorni ha rotto il silenzio con un post su Facebook precisando di non aver mai fatto alcun vaccino, ma di essersi sottoposta a una semplice profilassi: “Nessuna vaccinazione, bensì una profilassi…” Parole che non hanno convinto chi le muoveva le accuse facendole notare che anche una semplice profilassi sarebbe molto simile a un vaccino. “Quindi in pratica.... ci si vaccina a convenienza.... per un programma TV si..... per il covid no!!! Scusate l'intromissione ma queste cose non le capisco proprio.... come se le malattie che potrebbero contrarre sull'isola siano differenti” commenta un seguace della Martani.

