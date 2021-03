Elettra Lamborghini positiva al Covid: salta l'Isola dei Famosi con Iva Zanicchi

Giada Oricchio 11 marzo 2021 a

Niente Isola dei Famosi per Elettra Lamborghini. L'ereditiera è risultata positiva al Covid ed è in quarantena nella sua nuova abitazione. Lunedì 15 marzo avrebbe dovuto essere al via del reality show, nel ruolo di opinionista al fianco di Iva Zanicchi e invece salterà le prime puntate. Ilary Blasi e gli autori stanno cercando un sostituto e lo avrebbero individuato in Tommaso Zorzi. Secondo "TvBlog", infatti, l'influencer vincitore del Grande Fratello Vip era stato già contattato ma aveva rifiutato per poter rifiatare dopo quasi sei mesi di reclusione forzata. Chissà che non riescano a fargli cambiare idea e a dare via a un effervescente tris di opinionisti quando tornerà Elettra.

Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ❤️ pic.twitter.com/NmvyY0NDZq — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 11, 2021

