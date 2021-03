Achille Lauro se ne infischia delle polemiche. E la Venier lo difende

07 marzo 2021 a

A Domenica In è il momento di Achille Lauro, vera icona di questo Sanremo 2021. “Ho partecipato al Festival solo per venire da te, Mara”, le dice. “Ci amiamo molto”, conferma lei. La Venier ha sempre difeso l’artista, sin dalla sua prima esibizione che, spesso, ha ricevuto delle critiche per le sue performance non sempre comprese. Ma gli ospiti in studio sono tutti concordi nel riconoscerne la genialità. E, soprattutto, la gratitudine che ha dimostrato nei confronti della Venier per averlo sempre sostenuto.

Sanremo, Amadeus sbotta: Chi ha parlato di Festival flop ora chieda scusa"

Lei stessa lo riconosce: “La gratitudine non è molto frequente nel mio mondo. Lui, oltre ad essere un grande artista è anche una persona perbene. E non ho paura a dirlo. Ed è un ragazzo che si ricorda di chi in certi momenti, magari difficili, gli è stato vicino”.

Achille ci tiene anche a spiegare la sua ultima performance, con cui ha voluto far capire che gli insulti ricevuti in carriera lo avrebbero ferito come vere e proprie spine nella carne: “Con questa messinscena volevo sottolineare quanto le parole possano ferire le persone. Una persona come me, magari, riesce a non farci caso, ma altra gente no. C’è chi ha sofferto o chi si è addirittura tolta la vita. Per questo è sempre importante andare oltre a quello che si vede”. “Hai ragione. Bisogna farsi scivolare le parole di dosso” conclude Mara, ringraziando Achille Lauro per il bel messaggio.

