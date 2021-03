Ada Alberti, l'oroscopo a Mattino Cinque: trionfo settimanale per Capricorno e Acquario. Vergine ko

Giada Oricchio 08 marzo 2021 a

Cosa dice l’oroscopo per la settimana dall’8 al 14 marzo? Ada Alberti, l’astrologa di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, ha letto le stelle: per Capricorno e Acquario previste entrate di denaro, periodo ancora tribolato per la Vergine e amore al top per lo Scorpione.

Ariete. Ottimo periodo per lottare e avrete anche la famosa spintarella se volete, quindi osate. Occhio alle finanze.

Toro. E’ arrivato il momento di lottare per ciò che è vostro e vi appartiene: un posto di lavoro, un incarico, un immobile. Favorite le trattative legali. Grandi emozioni di amore venerdì.

Gemelli. E’ il periodo dell’azione grazie a Marte nel segno, potete osare e fare richieste, ma attenti alle illusioni d’amore.

Cancro. Segno sempre in crescita. Grandi emozioni d’amore, soprattutto per i single, ma dovete prendervi più cura di voi stessi.

Leone. State entrando in un momento più favorevole. Se avete avuto qualche problema è il momento di chiamare un amico e vi sarà dato l’aiuto necessitato. Emozioni d’amore.

Vergine. Ancora attenzione, è un periodo complesso, pieno di lotte e occhio alle questioni legali. Cautela nell’amore, novità venerdì.

Bilancia. Periodo molo fertile in amore, ma anche nel lavoro creativo, potete rischiare.

Scorpione. Amore al top. Grandi sensazioni da vivere venerdì, ma mi raccomando prendetevi più cura della famiglia e della casa mercoledì.

Sagittario. Ancora grandi rivoluzioni, la luna nuova di venerdì indica un nuovo percorso di vita. Adeguatevi

Capricorno. Ancora favorito dalle stelle. Grande amore d vivere e grandi passioni. Ottimo il lavoro.

Acquario. Entrate di denaro e un fase assolutamente favorevole, quindi osate.

Pesci. Attenti alla vostra casa, dovete dedicare più tempo alle persone della famiglia, è comunque un ottimo periodo legato la vostro fascino. Guardatevi intorno, potreste fare degli incontri.

