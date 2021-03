Bugo ammette le stecche: "Non sono perfetto, ma almeno sincero". E su Morgan...

Il giorno dopo Sanremo

07 marzo 2021 a

a

a

Sale sul palco Bugo che canta la sua “E invece sì” e, alla fine della sua performance, Mara Venier ne approfitta per provocarlo un po’, visto che il cantante ha ricevuto non poche critiche per la sua canzone e, soprattutto, per la sua interpretazione.

Sanremo, l'ombra di Morgan tormenta Bugo, lo sfogo: "Mi sono rotto, sono qui"



"Non sarò perfetto, ma sono sincero" risponde il cantautore di Rho. Occasione troppo ghiotta per non tirare fuori il nome di Morgan, con il quale l’anno scorso ci fu quell’incidente clamoroso. Bugo fa finta di niente e si mostra superiore. Anzi. Dice di anche l’edizione incriminata la considera "un fatto positivo". Chissà se qualcuno lo ha avvisato che mentre lui si esibiva sul palco dell’Ariston nella seconda serata, Morgan aveva pubblicato sui social la versione integrale di "Le brutte intenzioni", il brano scandalo della passata edizione della kermesse canora.

x DUE IN UNO: VOTO 10 AMADEUS, PERLINE A CASCATA: VOTO 7 GHEMON VARIAZIONI SUL TUXEDO: VOTO 5 GAIA, COME UNA TENDA: VOTO 4 GIO EVAN MEGLIO A COLORI: VOTO 4 FIORELLO-LITTLE: VOTO 8 ERMAL META PROFILI SBAGLIATI: VOTO 6 FULMINACCI, COLLETTO LIBERO: VOTO 5 IBRAHIMOVIC CAMERIERE DUE, CONTENTO LUI: VOTO 4 FRANCESCO RENGA, REVERS SCINTILLANTI: VOTO 6 COLAPESCE DIMARTINO, ANNI OTTANTA: VOTO 6 SERENA ROSSI, GRAFISMI VOTO 6 MALIKA AYANE, L'ELEGANZA: VOTO 8 ORIETTA ALL'ORIENTALE: VOTO 3 ARISA DA DIMENTICARE: VOTO 2 BUGO IRRECUPERABILE: SENZA VOTO MADAME COME UNA SPOSA: VOTO 8 1 / 17

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.