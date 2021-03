Sanremo, l'ombra di Morgan tormenta Bugo, lo sfogo: "Mi sono rotto, sono qui"

05 marzo 2021 a

a

a

Bugo non ne può più di convivere con lo spettro di Morgan che lo tormenta dallo scorso anno. Sono tornato a Sanremo, il passato è il passato e non ne voglio più parlare. Questo il senso del suo lungo sfogo affidato a Facebook: "Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar. Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui".

x VITTORIA CERETTI, FUORI DI SENO: VOTO 7 NOEMI, L'OMBELICO DEL MONDO: VOTO 8 AMADEUS, LA SOBRIETA', VOTO 5 GIULIANO SANGIORGI, DIVO: VOTO 7 CASA DI LEGO, DA UN ALTRO MONDO. VOTO 4 FRANCESCO RENGA, RIGATO: VOTO 6 BUGO, ROSSO RELATIVO: VOTO 3 MICHIELIN-FEDEZ, SEPARATI DALLA NASCITA: VOTO 8 FIORELLO FUORI TAGLIA: VOTO 6 MANESKIN-AGNELLI, TRA SCOLLATURE E GUEPIERE, VOTO 8 RANDOM-STASH, MA PER FAVORE! VOTO 4 ORIETTA BERTI, PAILLETTOSA: VOTO 6 1 / 12

Lo scorso anno, nella serata del venerdì, Morgan iniziò a cambiare la canzone "Sincero" cambiando il testo, inserendo una serie di critiche nei confronti di Bugo, che quindi prese e lasciò il palco interrompendo l'esibizione. Un "incidente" che portò alla squalifica della coppia nella scorsas edizione di Sanremo.

A Sanremo torna Ibra (col passaggio in moto) e duetta con Mihajlovic

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.