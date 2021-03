Sanremo 2021, Achille Lauro scatena i social. Mara Venier esplode: "Non rompere le p***e"

Giada Oricchio 07 marzo 2021 a

a

a

Non toccate Achille Lauro a Mara Venier. L’artista si è esibito in cinque quadri, uno per ogni sera del Festival di Sanremo e ognuno con un messaggio diverso (l’ultimo era un inno alla resilienza e alla forza davanti alle critiche esasperate culminato in un “Dio protegga gli essere umani”), ma le performance non sono piaciute a tutti. Ieri sera un hater ha scritto su Instagram: “Queste sono cantanti non tutti che elogiate a quel buffone di Achille Lauro”. Un commento che ha mandato su tutte le furie Mara Venier. La conduttrice di “Domenica In”, grande fan di Lauro, ha replicato piccata nemmeno fosse un parente partendo lancia in resta: “Guarda il Festival di Sanremo e non rompere le pa**e a noi, grazie”.

