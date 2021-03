Sanremo 2021, Fiorello risponde alle polemiche sul flop: "Il prossimo pieno di gente, ma andrà malissimo"

06 marzo 2021 a

Fiorello risponde alle polemiche sul “flop” di Sanremo 2021. Lo showman, dopo essersi esibito in un medley di canzoni in stile Little Tony, approfitta della dichiarazione di Amadeus sul fatto che non intende presentare il prossimo festival, per togliersi qualche “sassolino” dalla scarpa. Questa, va detto, è stata un’edizione difficile: in piena pandemia, senza pubblico e con qualche intoppo di troppo, con alcuni ospiti che hanno dato forfait dopo essere risultati positivi al Covid. E i media non si sono risparmiati nel definirla un “flop” per gli ascolti non esaltanti.

Così, al termine della sua esibizione, Fiorello fa il suo personale augurio al presentatore del prossimo anno: «Vi auguro una platea piena di gente ovunque, là sopra, in mezzo all’orchestra. Fuori dall’Ariston ci devono essere milioni di persone, ospiti internazionali. Dovrà essere un festival pieno di gente, ma deve andare malissimo. Ma male, male, male. Ve lo auguro con tutto il cuore». Sottinteso: facile fare i grandi numeri quando va tutto bene. L’anno prossimo, si spera a pandemia finita, si vedrà chi sarà stato il più bravo.

La serata finale parte col turbo. Amadeus è "negativo", Fiore fa Little Tony

