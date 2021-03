Sanremo, Amadeus dice basta: "Non ci sarà il Ter"

06 marzo 2021 a

Sanremo Ter condotto da Amadeus non s'ha da fare. Alla conferenza stampa quotidiana il conduttore annuncia che non presenterà il Festival della Canzone il prossimo anno. "Fare Sanremo due anni di seguito è stato motivo di grande orgoglio e ringrazio l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini. Sono stati due Sanremo storici. Per me Sanremo è un evento, non un programma televisivo. Non ci sarà l'Ama-ter - annuncia il direttore artistico - e questo l'avevamo già deciso io e Fiorello. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora il Festival sarà una grandissima gioia, magari prima di compiere 70 anni, ma il terzo di seguito non ci sarà".

Amadeus passa il testimone a Cattelan: io mi fermo qui

La conferma bomba di Amadeus esplode in conferenza stampa all’indomani dell’ufficializzazione dell'arrivo di Alessandro Cattelan in Rai. Il famoso conduttore è pronto a sbarcare in viale Mazzini dopo anni nella scuderia di Sky e volto (e mente, nelle ultime stagioni) di un programma musicale di grande successo come X Factor.

