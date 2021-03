Positiva una ballerina a Sanremo, paura per Amadeus e Fiorello

06 marzo 2021 a

Ore di paura a Sanremo per Amadeus e Fiorello. Una ballerina del corpo di ballo della Rai è risultata positiva al tampone antigenico effettuato nella tarda mattinata di oggi nelle tende allestite in piazza Borea d’Olmo, a pochi passi dal teatro Ariston. La ragazza, che si sarebbe dovuta esibire questa sera, è in quarantena mentre sono in isolamento precauzionale le sue colleghe.

Il sesto caso di positività emerso dai test effettuati dal personale della Asl1 di Imperia ha scatenato l’allarme per Amadeus e Fiorello. La ballerina era infatti tra quelle che aveva ballato la sigla “Love Sanremo”, nelle prime due serate della 71esima edizione del Festival, salendo sul palco con il conduttore-direttore artistico e lo showman. Momenti di apprensione in attesa dell’esito del tampone a cui si sono sottoposti i due, che hanno tirato un sospiro di sollievo non appena è arrivato il referto con risultato negativo. Ovviamente non è detto che il contagio non sia avvenuto, ma la serata finale del Festival è salva.

