Sanremo 2021, Matteo Renzi mette bocca su tutto. Ci mancava il suo sermone sul festival

Carmen Guadalaxara 06 marzo 2021 a

a

a

Ormai vuole mettere bocca su tutto. Anche sul Festival di Sanremo, Matteo Renzi. Pensierino della sera: “Penso che si debba dire grazie ad Amadeus e Fiorello. Tante polemiche sui social perché lo share - pur molto alto - non è stato ai livelli dello scorso anno. Ma prima che tutto finisca vorrei dire grazie perché fare spettacolo in questo momento è giusto e doveroso, ma difficilissimo. Farlo davanti a una platea vuota è tecnicamente quasi impossibile, specie per chi è abituato a nutrirsi della reazione del pubblico in sala"

"Tutto sommato - aggiunge - ci sono due grandi insegnamenti da questo Sanremo - gli show a porte chiuse e senza pubblico non sono show. Perché lo spettacolo è fatto per la gente. Le poltrone senza persone sono pura aridità. Il secondo insegnamento: solo due grandi professionisti dello spettacolo come Amadeus e Fiorello potevano comunque fare una impresa di questo genere. I primi a criticare sono spesso gli stessi che lo scorso anno erano i primi a adulare: triste ma fisiologico nel mondo roso dall'invidia. Io invece voglio dire adesso grazie a chi ha avuto il coraggio di provare a portare sul palco temi veri, dal coronavirus al ruolo delle donne, dalla disabilità all'importanza di riaprire i teatri. E grazie a chi ha lavorato più o meno nell'ombra, dall'ultimo degli operai fino agli artisti che si sono esibiti: un abbraccio doppio a Luca Gaudiano vincitore di Sanermo giovani e a tutti coloro che lo hanno sostenuto a cominciare da mamma Rosa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.