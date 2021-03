Fedez a lezione da Orietta Berti: mangia il peperoncino prima di cantare. E lui: uso l'acido ialuronico

Carmen Guadalaxara 06 marzo 2021 a

a

a

Fedez e Orietta Berti, la strana coppia in diretta da Sanremo su Instagram aspettando la quarta serata. Federico non si fa sfuggire l'occasione. Ma prima di collegarsi con Orietta c'è un divertente fuori programma. Fedez si mette a cercare il profilo della Berti ma non lo trova. Chiede ai follower come si chiama e aggiunge alla diretta per sbaglio una pagina fan club di Orietta Berti. Nello schermo compare un ragazzo imbarazzato. "Ma tu non sei Orietta!". E il giovane divertito risponde: "No, io sono Lorenzo da Roma, mi chiamo così su Instagram perché gestisco la pagina del fan club della Berti".

Dopo aver girovagato su varo profili Fedez è riuscito a trovare finalmente il profilo ufficiale di Orietta Berti e a collegarsi in diretta con la cantante che è tornata dopo 29 anni al Festival. "Ho scritto una canzone che vorrei fare con te" le dice Fedez. "Ma certo" risponde Orietta. "Sei un bravo ragazzo mi ispiri fiducia . Mi piace come ami il tuo bambino e come rispetti la tua signora. Sei un ragazzo fortunato - continua Orietta - perché hai la fortuna di avere al tuo fianco una persona che ti rispetta".

Avere in diretta la Berti per Fedez è una ghiotta occasione per chiederle consigli preziosi. "Orietta è vero che prima dell'esibizione mangi il peperoncino?". "Sì, sempre" risponde lei. Fedez confessa che prende pastiglie all'acido ialuronico che a suo dire fanno bene alle corde vocali.

Tornando all'esibizione della serata Orietta è sempre emozionata ma le manca il pubblico. "Ti dà la carica. Ma so che nonostante tutto dietro la lucina rossa ci sono milioni di persone". "Io non cantavo su un palco da un anno e mezzo - ricorda Fedez - è una terapia d'urto. Senza Francesca Michelin al mio fianco mi sarebbero venute le convulsioni". Poi saluti e complimenti reciproci prima di sfidarsi di nuovo sul palco dell'Ariston stasera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.