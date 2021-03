Sanremo, Orietta Berti scivola sui Maneskin: "Canterei con i Naziskin"

Sullo stesso argomento: Fedez, lo sfogo in camerino su Calcutta e Orietta Berti

Una gaffe... storica per Orietta Berti. La cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano "Quando ti sei innamorato", stava dicendo con chi le sarebbe piaciuto duettare: "Vorrei cantare con Madame, Ermal Meta e i Naziskin". In realtà la band Nazeskin non esiste, si tratta invece dei Maneskin, il gruppo di giovani diventato famoso grazie al talent show "X Factor".

Lo scivolone è stato catturato da Trash Italiano che ha postato la clip su Instagram. Il video è diventato virale, ma nessuna critica. Alla Orietta nazionale, performer senza tempo e personaggio di innata simpatia, si persona questo e altro. Ma la Berti era stata maliziosa in un'altra occasione. Giovedì, parlando con Serena Bottone, conduttrice di "Oggi è un altro giorno" aveva punzecchiato i colleghi sottolineando che lei aveva cantato senza autotune (il dispositivo che corregge le stonature, nda): "Io ho cantato con un microfono normale senza l'aiuto a essere intonati come usano quasi tutti qua e voglio ribadirlo". Orietta Berti è tra le più longeva partecipanti alla kermesse sanremese ma è anche quella che non ha preso una stecca. Merito della vecchia scuola e della voce da usignolo.

