Sanremo 2021, in lieve ripresa gli ascolti ma è sempre un flop

Ascolti in ripresa (rispetto a mercoledì) per il Festival di Sanremo che si avvia alla conclusione. La terza serata, quella delle cover, ha registrato 7.653.000 con il 44,3% di share. Poco di più rispetto alla serata con Elodie nelle duplici vesti di co-conduttrice e cantante quando i dati Auditel hanno segnato 7.586.000 telespettatori per un 42,1% di share, ma meno della prima serata che ha registrato 8.363.000 telespettatori ottenendo il 46,6% di share.

Se invece si paragona la serata di giovedì con quella del 2020 i numeri crollano vertiginosamente: circa meno 2 milioni e 11% di share. Mai come quest’anno gli ascolti del Festival di Sanremo (una scialba replica del 2020 aggravata dalle canzoni deboluccie) sono oggetto di dibattito: da una parte c’è chi sostiene che siano ottimi considerato il periodo di pandemia e la poca voglia di far festa degli italiani (dunque imparagonabili alla scorsa edizione) e dall’altra chi ritiene sia un flop perché nonostante la gente sia costretta a stare in casa scelgono di vedere altro.

Nelle querelle è intervenuto anche il direttore del TG LA7, Enrico Mentana, che su Instagram ha scritto: “Per me non hanno senso tutte le considerazioni sugli ascolti. Chiunque abbia dimestichezza con il palcoscenico sa che il pubblico non è un optional (…). Quando si citano i tempi teatrali si intende anche il riscontro del pubblico, la sua reazione, il suo umore, il suo rumore. È il feedback immediato di ogni acuto…”

