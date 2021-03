Sanremo 2021, l'esibizione di Madame: spuntano i banchi dell'Azzolina

05 marzo 2021 a

Madame, la cantante più giovane di questo 71mo Festival di Sanremo, ha portato sul palco dell'Ariston una sua versione di "Prisencolinensinainciusol", singolo lanciato da Adriano Celentano nel 1972.

Per denunciare l’incomunicabilità di questi tempi, la diciannovenne vicentina ha messo in scena una classe scolastica con un gruppo di amici nel ruolo di studenti. L’occhio attento del telespettatore non ha però potuto non notare che i banchi di scuola erano quelli a rotelle voluti dall’ormai ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

