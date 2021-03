Sanremo perde i pezzi: Simona Ventura positiva al Covid. Amadeus: è disperata

Carmen Guadalaxara 05 marzo 2021 a

"Mi dispiace comunicare che Simona Ventura non ci sarà. È risultata positiva al Covid, ma grazie a Dio sta bene. È un grande dolore per me. Lei è disperata, ci teneva tanto. Ti abbracciamo, in bocca al lupo. Ci rifaremo la prossima volta". L'annuncio è di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

La Ventura era attesa sul palco per la finale del festival di domani. L'in bocca al lupo a Simona è arrivato anche dal Direttore di Rai 1 Stefano Coletta. "Ho un rapporto storico con Simona Ventura, ho appreso ora la notizia. Le mando un in bocca al lupo, mi dispiace molto. Simona è quasi in debutto con un programma in prima serata su Rai2 e io sono sempre molto equilibrato nei rapporti fra reti. Ma sul futuro è sempre aperta la possibilità che possa tornare su Rai1". Simona Ventura, lo ricordiamo ha condotto come conduttrice l'edizione del 2004. “C’era una volontà delle case discografiche di distruggere la kermesse ha spiegato la Ventura al nostro giornale tempo fa. Non avevano mandato nessun cantante, erano tutti ragazzi, quasi tutti sconosciuti o fuori dalle case discografiche. Marco Masini, che vinse con l’Uomo volante, era fuori dalla casa discografica in quel momento. Comunque Sanremo vuoi o non vuoi ti dà la patente di conduttore”.

