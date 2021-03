Sanremo 2021, il gesto della Michielin che fa impazzire i social: "Stasera i fiori a Fedez"

Giada Oricchio 05 marzo 2021 a

Felicità di Al Bano per Fedez e Francesca Michielin che conquistano il web con un gesto rivoluzionario. Nella serata dedicata alle cover, il rapper milanese e la cantante hanno intonato un medley e tra le canzoni c’era “Felicità”, uno dei brani più celebri di Al Bano e Romina Power. Una versione pimpante che l’artista di Cellino San Marco, raggiunto dall’Adnkronos, ha promosso: “Se mi sono piaciuti? Fantastici ed eccentrici” con riferimento al salto sul palco di Fedez. E alla domanda se lo stile dei due artisti gli sia sembrato troppo distante da quello della canzone, Al Bano ha sorpreso: "L'artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere e io mi sono molto divertito”. Al termine della performance, Fedez e Michielin, in gara con il pezzo “Chiamami per nome” si sono resi protagonisti di un gesto che ha conquistato i social.

Un valletto ha omaggiato la Michielin con un mazzo di fiori e lei: “Facciamo una volta per ciascuno, ieri li ho presi io, oggi tocca a Fedez”. Il rapper li ha accettati volentieri e ha ringraziato. Per il popolo del web è stato un messaggio di modernità: un modo per dare un calcio al machismo e ai cliché patriarcali. Il piccolo, ma simbolico gesto è stato imitato da Arisa con Michele Bravi, da Manuel Agnelli e Sinisa Mihajlovic.

