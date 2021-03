La polizia rovina la festa al GfVip

Giada Oricchio 02 marzo 2021 a

Retroscena di Maria Teresa Ruta a “Pomeriggio Cinque”, il programma di Barbara D’Urso, su Canale 5: “E’ arrivata la polizia”.

Nel blocco dedicato alla finalissima del GFVip 5, Barbara D’Urso ha sollecitato l’ex concorrente Maria Teresa Ruta: “Dopo la finale c’è stata una festicciola, vero? Noi siamo tamponati ogni giorno ma è arrivata la polizia?” e la Ruta: “Eh certo. Eravamo quelli dentro la casa, ovviamente con il tampone fatto quindi come se fossimo tra di noi in casa, stavamo cenando in hotel. E’ arrivata la polizia ci ha guardato e ha detto "questo è un assembramento… hanno chiamato la Questura, ci hanno dato 15 minuti di tempo e quindi ci siamo imboscati nelle stanze”.

In effetti le Instagram Stories dei concorrenti, sia dallo studio di Cinecittà sia dal ristorante dell’albergo, avevano sollevato forti polemiche sui social perché nessuno indossava la mascherina e rispettava il distanziamento sociale: erano pigiati l’uno con l’altro intenti a parlarsi addosso, baciarsi e abbracciarsi in dispregio delle restrizioni per il Covid-19. Benché tutti tamponati, l’arrivo della polizia ha messo fine a un potenziale focolaio.

