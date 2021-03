Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a gonfie vele, ultimo sfregio a Dayane Mello

Giada Oricchio 01 marzo 2021 a

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: amore a gonfie vele. Sì, no, forse. I due concorrenti del GFVip 5 si sono ritrovati fuori dalla casa di Cinecittà e da subito hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. Rosalinda ha confessato di aver consumato con il bell’Andrea e di non aver mai provato per Dayane Mello un sentimento diverso dall’amicizia. Un bello sfregio alla volubile modella brasiliana che aveva detto di amarla, anche se domenica sera ha lasciato tutti a bocca aperta: “Sono innamorata. No, non di Rosalinda, ma di uno del GF”. Si tratterebbe di un autore.

Dunque, le due ex amiche godono ognuna per fatti suoi. Rosalinda e Andrea sono molto attivi sui social: storie Instagram dal letto della camera d’albergo, passeggiate sotto il sole di Roma e grande complicità. Tuttavia c’è chi non crede alla neo coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip. A “Mattino Cinque”, gli opinionisti di Federica Panicucci hanno sollevato dei dubbi. Un paparazzo ha scosso la testa: “Se li vedo bene? Mah, diciamo di sì, che il primo mese è tutto bene. Non dureranno, sono troppo social” e un giornalista: “Troppo trash aver detto che hanno consumato e fanno vedere il letto”, mentre la vecchia volpe, Valerio Merola, ha dato un consiglio a Andrea Zenga: “Stia attento che Rosalinda gli gira intorno 20 volte, è lei la capitana della nave. Lui deve sapere navigare”. L’opinione predominante è che il figlio di Walter Zenga sia cotto a puntino e che Rosalinda stia recitando.

