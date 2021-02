Grande Fratello Vip, Antonella Elia ferocissima con Samantha De Grenet. E scappa il fuori onda della contessa De Blanck

Giada Oricchio 27 febbraio 2021 a

Botta e risposta di fuoco tra Antonella Elia e Samantha De Grenet durante la semifinale del Grande Fratello Vip 5, venerdì 26 febbraio. E si sente il fuori onda poco nobile di Patrizia De Blanck: “E’ una str**za”.

Samantha De Grenet ha perso il televoto flash contro Stefania Orlando ed è stata eliminata dal gioco a una passo dalla finalissima dell’1 marzo. La concorrente ha descritto l’esperienza al GFVip come positiva e intensa e ha difeso Dayane Mello: “E’ per molti ma non per tutti, è difficile da comprendere, ha lati oscuri e di gran luce”. Tuttavia, in studio, sono state di nuovo scintille con l’opinionista Antonella Elia, travolta dalle polemiche qualche mese fa per un faccia a faccia in cui fece bodyshaming alla De Grenet.

“E’ stato un momento bassissimo di televisione, non c’è alcuna possibilità di dialogo con lei” ha sentenziato Samantha, mentre la Elia: “Tu sei la mia criptonite, io non ti posso proprio vedere, dopo il nostro incontro ti sei trasformata in un personaggio fasullo e noioso da guardare, da reginetta del gorgonzola ti eleggo a regina della falsità, per me non hai mostrato il tuo vero carattere. Spero di non vederti mai più nella vita”.

Secca la replica della neo eliminata: “Non ci siamo incontrate per 50 anni, spero che non ci rivedremo per i prossimi 50”, poi è andata ad abbracciare l’amica di famiglia Patrizia De Blanck che nell’orecchio, credendo di non essere sentita nonostante il microfono aperto, ha detto: “Quella è proprio una str**za”. Tuttavia, le osservazioni della Elia sull’iter opaco della concorrente sono fondate: dopo aver urlato contro Stefania Orlando “Ti uccido, ti metto le mani al collo, cacciatemi!” per una teglia, è stata redarguita, ma tenuta in gioco. Da quel momento ha viaggiato sotto traccia tenendo a freno l’indole da maestrina e non dando un contributo significativo al reality.

