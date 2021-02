Eliminato il Lupo alias Max Giusti. Sfida finale tra Pappagallo e Farfalla

26 febbraio 2021 a

Svelata finalmente l’identità dell’Orsetto - Simone Montedoro - restano in gara il Lupo, il Pappagallo e la Farfalla.

Il primo ad esibirsi è «l’enigmatico Lupo» come lo definisce Milly Carlucci che parte subito con il duetto con Anna Tatangelo: i due si esibiscono in un brano di Massimo Ranieri, “Se bruciasse la città. La strofa “Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te” non fa che rafforzare la convinzione (o la romantica speranza?) che si tratti di Gigi D’Alessio. O è forse un depistaggio?

Per Insinna, dopo un discorso lungo e arzigogolato, dietro la maschera del Lupo c’è Alessandro Preziosi, ma gli resta comunque il dubbio che potrebbe essere Max Giusti. Ipotesi invece confermata con convinzione da Caterina Balivo, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Per Dj Francesco, invece, è Ron (autore di “Attenti al lupo”, cantata dall’indimenticabile Lucio Dalla).

Quando è il turno della Farfalla, accade un piccolo intoppo: non è pronta a esibirsi. «Si sta ancora infilando le ali» dice Insinna. Come mai? Non era già vestita? Si rafforza dunque l’ipotesi che si tratti della Tatangelo che, dopo l’esibizione “in borghese” con il Lupo, sia corsa a infilarsi il costume di scena. Chissà. Inizia il duetto con Red Canzian sulle note di “Un amore così grande”, canzone meravigliosa che, nella loro interpretazione, fa venire davvero la pelle d’oca. Tanto da meritarsi una standing ovation.

Chi sarà la Farfalla? Un mistero che ha fatto scervellare tutti per ben cinque puntate. Si tratta di Anna Tatangelo per Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti («Non entrerò mai più in Rai se non è la Tatangelo» dice ironicamente). Per Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca è Mietta.

L’ultima esibizione è quella del Pappagallo che duetta con Rita Pavone: la canzone scelta è “Una ragione di più” di Ornella Vanoni. Le loro voci sono calde, potenti. «Siete due giganti» dice a entrambi Milly Carlucci. «Non è il mio caso» risponde ironicamente la Pavone. Chi si nasconde dietro il Pappagallo? Si tratta di Red Canzian, assicura Facchinetti: «Se sbaglio anche questa non torno più a casa, cambio cognome e vado in un altro Paese» dice. Anche Patty Pravo, Costantino della Gherardesca, Caterina Balivo e Flavio Insinna ne sono convinti. Il voto è unanime: è Canzian per cinque giurati su cinque.

Il Pappagallo, la Farfalla e il Lupo sono insieme sul palco. Ogni giurato adesso esprime la sua preferenza: Patty Pravo sceglie la Farfalla; Caterina Balivo il Lupo; Costantino della Gherardesca, Insinna e Francesco Facchinetti votano per il Pappagallo. Gli investigatori scelgono la Farfalla. E ora stop anche alle votazioni sui social. Si mescolano le preferenze. Andranno al duello finale il Pappagallo e la Farfalla. Il terzo classificato che ora dovrà smascherarsi è il Lupo. Chi c’è dietro la sua maschera fiera e affascinante? Si tratta di… Max Giusti! Per la gioia di Caterina Balivo, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca che hanno indovinato (mentre Insinna si mangia le mani). E ora via al duello finale!

