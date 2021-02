Grande Fratello Vip, il tradimento di Dayane che manda al televoto l'amica Rosalinda

Giada Oricchio 23 febbraio 2021 a

a

a

Nomination con tradimento al Grande Fratello Vip 5, lunedì 22 febbraio. Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò sono al televoto eliminatorio “Chi vuoi salvare?”. Antonella Elia sbotta contro Dayane: “La cosa più brutta mai vista”. Nella notte scoppia il putiferio e Rosalinda svela due retroscena. Eliminato Andrea Zenga.

A un passo dalla semifinale e dopo aver fatto coming out dicendo che ama Rosalinda, Dayane Mello consuma il grande tradimento proprio ai danni della sua amica. Con il meccanismo dei piramidali si erano formate due coppie: Orlando-Cannavò e Zelletta-De Grenet. I tre finalisti (Zorzi, Pretelli e Mello) dovevano scegliere una delle due coppie da mandare in nomination e la modella brasiliana, accecata da un ingiustificato livore verso la Orlando e dalla bramosia di vincere il GFVip a ogni costo, ha mandato al televoto Rosalinda e Stefania provocando la delusione della gieffina e scatenando le reazioni dei coinquilini.

Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Dayane che ha borbottato: “La mia pancia dice una cosa, il mio cuore un’altra. Io sono una persona lineare e per me Samantha è al primo posto. Non devo dimostrare niente a nessuno, mi prenderò le mie responsabilità. E poi Stefania non merita la finale. È falsa, mi ha infangato”. In realtà scambia la causa con l’effetto: è stata la brasiliana a insultare per prima e in modo pesante Stefania (“Che razza di donna è? A 54 anni è la sua ultima possibilità, non sa cosa sia l’amicizia, è una manipolatrice, ha un rapporto malato con Tommaso, allontana tutti”) che ha replicato.

La nomination ha suscitato scalpore non solo perché Dayane aveva appena finito di dire che amava la siciliana, ma anche perché ha passato una settimana a sostenere che non l’avrebbe mai nominata anche se si aspettava di tutto da lei perché “incoerente e stratega”. Incollerita anche Antonella Elia: “Dayane, io ti ho sempre difesa per 5 mesi, ma questo è i tradimento più vergognoso che abbia visto in un reality. Se il reality è lo specchio della società siamo dei lupi. Con me stasera hai chiuso, non puoi tradire la ragazza di cui dici di essere innamorata”. Per la contessa Patrizia De Blanck: “Questa è la classica vendetta d’amore. Lei adesso sta con Andrea e lo hai fatto per ripicca”. In casa è esplosa la rabbia. Il più indispettito di tutti era Tommaso Zorzi. Secondo l’influencer milanese, Dayane ha inscenato la storia saffica per giustificare le bordate dette a Rosalinda: “Eh non mi torna che dice che la ama. Quando ho nominato Maria Teresa mi hai fatto il c**o e ora tu nomini la tua amica? Non mi fare mai più morali sull’amicizia perché ne sai meno di niente”.

A fine diretta, Zorzi ha accusato la Mello di aver strumentalizzato il rapporto donna-donna ai fini del gioco: “Io che so cosa vuol dire uomo-uomo, queste cose non mi piacciono. Le piacevano tutti: Denis, Filippo, Mario, Francesco, Andrea Zenga. Hai detto che te li saresti fatti tutti. Non mi deve prendere per il c**o su questa roba, divento una belva, se lo fai per moda, mi fa orrore. Se tu non vivi dei tuoi giudizi, noi non viviamo dei tuoi. Oggi hai dimostrato che ti è caduta la maschera, che sei una grandissima stratega e che per avere una clip faresti di tutto. Manchi di rispetto a chi prova davvero l’amore. A mio avviso l’amore che dici di provare per Rosalinda è una ca**ta, a me sentir dire ‘sono mezza lesbica’ mi sembra una mancanza di rispetto perché io queste cose le ho sofferte sulla mia pelle. Non ti sto giudicando come persone, giudico quello che vedo e le cose non mi tornano. Non siamo scemi noi e tu l’unica intelligente, siamo alla pari e quello che dici non ha senso, non combacia. Non ti vedo sincera”.

Stefania Orlando ha sottolineato: “Dayane, tanto mi detesti che sacrifichi la tua amica, pensa dove arrivi! Hai nominato il tuo amore perché secondo te non merito la finale, quanto mi odi! E poi fa la morale a noi sull’amicizia, pensa come stai messa. La verità è che si è inventata di essere innamorata per dare una giustificazione a tutto quello che ha fatto. Falsa pure lì, doveva trovare un alibi a quello che aveva combinato. E pensare che ha giurato sulla figlia che non le interessa vincere il GF”.

Nella notte, Dayane si è rimangiata il coming out sostenendo di aver provato un sentimento ormai passato (risalente a 4 mesi fa), che Rosalinda si era allontanata e che era colpa degli autori se certe cose erano uscite. Infine ha rivendicato il diritto di giocare: “Non vado a parlarle perché non è ben disposta. E se mi ritiene una Giuda non mi sta bene. Se quello che ho fatto non piace, me ne fotte un ca**o, sono finalista, chi se ne fo**e”. Samantha De Grenet, che finora è stata abilissima ad agire sotto traccia, si è schierata con la Mello accusando la Orlando di “sapersi muovere” e di essere troppo veemente ma dimenticandosi che un paio di mesi fa le urlò: “La uccido, le metto le mani al collo, cacciatemi” (frasi rimaste impunite, nda). A tirare fuori due retroscena pesanti è stata Rosalinda: “Non era contro Stefania la nomination di Dayane, ma proprio contro di me perché lei aveva detto chiaro e tondo ad Andrea che lo avrebbe nominato. Era così innamorata di me che mi aveva proposto il fratello. Diceva che mi vedeva bene insieme a lui, pensa quanto mi amava”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.