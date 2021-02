Grande Fratello Vip, dramma gelosia per Dayane Mello: fuori di sé. Rosalinda Cannavò in crisi

Giada Oricchio 18 febbraio 2021 a

Nuovo scontro tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip. Il pomo della discordia è Andrea Zenga. In cinque mesi di reality show, Dayane e Rosalinda hanno stretto un'amicizia molto forte fatta però di tanti alti e bassi. La modella brasiliana sembra aver un grande ascendente sull'attrice siciliana e spesso non le risparmia critiche feroci anche per futili motivi come le nomination o perché è incline più al pianto che al sorriso.

Dal canto suo, Rosalinda ha rivelato che, secondo la psicologa, Dayane tuona tutte le volte che ha la sensazione di perdere il controllo su di lei. L'irruzione di Andrea Zenga in questo rapporto dai contorni saffici ha mandato su tutte le furie la Mello che prima si è arrabbiata perché è stata l'ultima a sapere del flirt tra Rosalinda e Zenga jr e l'ha fatta sentire in colpa (le ha rinfacciato perfino la nomination a Giulia Salemi), poi l'ha perdonata e infine l'ha attaccata di nuovo. Questa notte, infatti, dopo il "GFVip late show" condotto da Tommaso Zorzi, la modella brasiliana ha accusato l'amica di stare con Andrea Zenga per strategia.

"Ormai è la coppia che vince qua dentro, mica l'amicizia e ca**te varie. Hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Mai. Sono gli ultimi 10 giorni e bisogna spingere, bisogna far sognare la gente, bisogna spingere sulla coppia. Se è strategia? Eh chi lo sa" ha detto la Mello sentendosi rispondere da Rosalinda: "Non ho parole. Hanno fatto centomila cose ogni puntata su di noi, dal risveglio agli abbracci, ma che stai dicendo! Eh sì, è tutto calcolato, metto in ballo la mia vita privata sapendo cosa mi aspetta fuori per due settimane in più di gioco".

Dopo aver colpito l'amica, Dayane si è alzata e se n'è andata, mentre la siciliana si è sfogata con Samantha De Grenet e Stefania Orlando: "Però così no, questa è troppo pesante dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Se dopo 5 mesi dice queste cose significa che non ha capito niente di me. Anche io adesso ho tutto più chiaro. Non ci sto a queste bugie". Stefania Orlando le ha consigliato di non dare peso alle parole di Dayane perché ormai la strategia è chiara: "Dice certe cose con lo scopo di ferire e fare star male. Ma lascia il tempo che trova perché tra mezz'ora dirà l'opposto". Rosalinda, bruciata di nuovo da fuoco amico, ha trovato consolazione nei baci notturni e appassionati con Andrea Zenga.

