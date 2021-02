Caos Sanremo, sulla Palombelli all'Ariston scoppia la bufera

20 febbraio 2021 a

La Palombelli condurrà Sanremo al fianco di Amadeus. Almeno per una sera. E in Rai scoppia la bufera. All«Affidare la conduzione di una serata del Festival di Sanremo ad una giornalista della concorrenza è un affronto alle risorse interne del servizio pubblico, a tantissime brave professioniste che da sempre lavorano per la Rai con grande impegno, professionalità e riscontro in termini di qualità e di ascolti televisivi. Ormai i vertici Rai, a partire dall’Ad Salini, dopo aver lasciato scorazzare in azienda gli agenti, sembra abbiano abdicato al proprio ruolo in difesa del servizio pubblico, che è di tutti gli italiani, facendo il tifo per la concorrenza». Così il vice capogruppo del Pd alla Camera e membro della commissione di Vigilanza Rai Michele Bordo.

Amadeus, invece, è molto soddisfatto della scelta e getta acqua sul fuoco delle polemiche. «Felice» di avere accanto sul palco dell’Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo un’ospite come Barbara Palombelli, «nel mosaico femminile non poteva mancare una donna dal lungo curriculum». Lo ha detto Amadeus in relazione alla scelta fatta. «È per me una collega, la conduttrice più presente sul piccolo schermo, oltre ad essere una brava giornalista», sottolinea il direttore artistico e conduttore del Festival, ricordando che «lo scorso anno abbiamo puntato sull’unione di mondi differenti, ha funzionato e speriamo di replicare anche quest’anno stupendo il pubblico con Barbara e con tutte le altre donne che saranno con me al Festival. E chissà, magari c’è ancora tempo per qualche sorpresa».

