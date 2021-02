Mihajlovic e Ibrahimovic, duetto a Sanremo

19 febbraio 2021 a

Quello che faranno insieme ancora non si sa. Ma, secondo le voci dei più informati, pare che Sinisa Mihajlovic farà coppia col suo grande amico Ibrahimovic sul palco di Sanremo.

Lo svedese del Milan, infatti, parteciperà alla kermesse in tutte le cinque serate in programma dal 2 al 6 marzo. In una di queste serate, però, accanto al bomber ci potrebbe essere l'allenatore del Bologna. Cosa faranno insieme non si sa. Forse un duetto canoro, forse un siparietto calcistico. Ma non c'è dubbio che l'attesa è già alta. E lo share ringrazia...

