Sanremo, il 24 febbraio si decide sull'esclusione di Fedez-Michielin

Il Tribunale civile di Roma deciderà il prossimo 24 febbraio se escludere dal prossimo Festival di Sanremo la canzone «Chiamami per nome» della coppia Fedez-Francesca Michielin, pronunciandosi sul ricorso dell’associazione di artisti e musicisti A.M.I.C.A., congiuntamente all’Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi (regolarmente iscritta al Cncu), dopo la pubblicazione di alcuni secondi del brano inedito su social network. Il giudice Stefania Garrisi ha infatti accolto le richieste delle due associazioni, fissando l’udienza per la decisione, alla quale sono state chiamate a comparire la parti coinvolte.

Per A.M.I.C.A. e Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi c’ stata la palese violazione della par condicio derivante dalla pubblicazione di un estratto della canzone sul web e sui social network, che pregiudica i diritti di tutti gli altri artisti in gara al prossima Festival di Sanremo, violando - a loro detta - il regolamento e alterando le possibilità di vittoria. Una iniziativa tesa anche a tutelare gli utenti che da casa, attraverso il televoto, saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza sui brani in gara, essendo la canzone di Fedez-Francesca Michielin a tutti gli effetti già nota al pubblico, con ripercussioni anche sul fronte delle scommesse raccolte dalle varie agenzie specializzate.

