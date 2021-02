Semifinale bollente per il Cantante Mascherato. Si canta a cappella

Giada Oricchio 18 febbraio 2021 a

Semifinale bollente per il “Cantante Mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci e in onda venerdì 19 febbraio su RaiUno alle 21.25: doppia eliminazione e esibizioni a cappella per le maschere in gara.

Saranno due gli smascheramenti in semifinale: uno all’inizio del programma e uno al momento dello spareggio in finale di puntata. Ma Milly Carlucci ha un altro asso nella manica: i cantanti mascherati si esibiranno senza strumenti e coro, semplicemente con la loro voce cioè a cappella. Una performance mai vista nelle altre edizioni internazionali del format e molto utile per indovinare l’identità nascosta sotto le meravigliose maschere. Finora, tra i cinque giurati, Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo il più bravo è stato il conduttore de “L’Eredità” che ha smascherato Katia Ricciarelli sotto il travestimento della Giraffa.

Rischia di soffocare, la Giraffa-Ricciarelli stremata: attimi di panico in studio

Dopo lo svelamento di Baby Alieno, Pecorella, Tigre azzurra e Giraffa, sono rimasti a contendersi la vittoria: il Lupo, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. E sui social la sfida è aperta. Le ipotesi più accreditate per il Pappagallo sono Piero Pelù, Christian De Sica, Red Canzian o Alberto Matano, mentre per il Lupo circola con insistenza il nome di Gigi D’Alessio, segue Clementino e la new entry Nek. Per il Gatto è quasi certo che nasconda il volto di un attore napoletano: Sergio Assisi, Biagio Izzo o Maurizio Aiello. Per la bellissima Farfalla sono in pole position Mietta, Silvia Mezzanotte o Anna Tatangelo. Sicuramente una cantante visti gli acuti. Ipotesi più disparate intorno all’Orsetto: Paolo Belli, Riccardo Fogli, Samuel Peron o Alberto Tomba.

