Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo tra frange e catene e il Lupo impazzisce

19 febbraio 2021 a

a

a

Brilla nel look, un po' meno nei panni dell'investigatrice. Tutti gli occhi sono puntati su Caterina Balivo la sera della semifinale de "Il Cantante Mascherato": la giurata di Milly Carlucci, dopo aver definitivamente abbandonato "Vieni da Me" non ha potuto dire di no alla conduttrice di Rai1. Nella puntata in onda venerdì 19 febbraio si presenta in studio con un look scintillante indossando un micro abito di pelle, stile anni '20, completamente ricoperta di strass e frange argentate. Fanno tanto anche gli accessori: una grande collana nera e argentata, lunghi orecchini e un bracciale di pelle. Ma quando si esibisce il Lupo e deve provare a smascherarlo la Balivo brilla un po' meno. Lui canta “Non mollare mai”, lei tenta di indovinare chi si nasconde dietro la sua maschera.

Cantante Mascherato, ecco chi è il Gatto. La zampata di Insinna

Il ragionamento però è talmente contorto che la stessa Carlucci lo definisce pazzesco e la collega di giuria, Patty Pravo la smonta con un commento lapidario: "Io sarò meno complessa di Caterina". Pure il Lupo boccia il ragionamento: il sospetto è che sotto la maschera ci sia Sal Da Vinci. In compenso, come tutti, l'uomo mascherato da cane apprezza la giurata per le frange e il décolleté scintillante: "Che donna" esclama. E lei gli tira un bacio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.