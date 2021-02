Il Cantante Mascherato, torna il leone Al Bano e gira la voce clamorosa: chi è la Giraffa

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

Al Bano torna a il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci, in onda venerdì 12 febbraio su Rai 1: è una reunion con Romina Power? Terza puntata per il “Cantante Mascherato” e nuove rivelazioni. Dal suo account Instagram Milly Carlucci ha dato succose anticipazioni: “Torna Al Bano che sarà ospite per tutta la serata e torna il Leone grande protagonista della seconda stagione, sfiderà tutte le maschere. A inizio puntata ci sarà uno spareggio, un’eliminazione e uno smascheramento. Ci saranno due giù la maschera!”. Ma perché si riaffaccia il “Leone di Cellino San Marco? Secondo il pubblico social un motivo c’è: sotto la maschera della Giraffa si nasconderebbe l’ex moglie e oggi partner di palcoscenico Romina Power.

Il programma, che ha perso appeal rispetto alla prima stagione, ha perso un paio di pezzi importanti: Baby Alieno che ha dato forfait all’esordio (dentro il costume i Ricchi e Poveri non riuscivano a respirare, nda) e la Pecorella alias Alessandra Mussolini. Ieri, in una diretta Instagram, la Carlucci e Simone Di Pasquale si sono divertiti a fare alcune ipotesi in compagnia proprio della Mussolini. “Ma come ha fatto Flavio Insinna a riconoscermi?” ha detto con una punta di amarezza l’ex parlamentare prima di passare al valzer delle ipotesi: “L’orsetto potrebbe essere un’orsetta. Paolo Belli? No, secondo me no. Anche la giraffa non mi convince: è una professionista del campo, è alta, longilinea, è brava a cantare e ballare, si muove molto bene. Non può essere Katia Ricciarelli è un po’ abbondantina. Vedo poco anche Romina Power”.

Altra maschera che intriga molto è quella della Farfalla: per i follower, i nomi più gettonati sono Anna Tatangelo, Jessica Notaro, Mietta o Annalisa Minetti. E la Carlucci: “State attenti agli indizi: la metamorfosi e la ricerca della luce”. Costantino della Gherardesca si è aggiunto alla diretta sbilanciandosi: “E’ Anna Tatangelo, ci tiene molto a cambiare look e immagine. Se il Lupo può essere Gigi D’Alessio? Sì, anche se si sono lasciati in rapporti non buoni. Ricordiamo che ogni maschera non sa chi si cela sotto le altre”. Di Pasquale ha indagato anche sul travestimento del Gatto: “Per l’indizio sul marchese del Grillo, ho pensato che potrebbe essere Emanuele Filiberto”. Sul Pappagallo le indagini portano a Morgan o Renga, mentre la Tigre Azzurra sarebbe Luca Ward o Paolo Conticini.

