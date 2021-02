Francesca Fialdini positiva al covid. Cade l'ipotesi Cantante Mascherato

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

Francesca Fialdini è positiva al Covid-19. La conduttrice di “A Ruota Libera”, il programma domenicale di RaiUno, ha confermato le indiscrezioni sul suo stato di salute con un post su instagram: “Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l'ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress”.

La Fialdini allunga la lista dei volti noti contagiati dal virus: da Ornella Vanoni a Gerry Scotti, da Carlo Conti a Serena Bortone. Al momento, le condizioni di salute sono tali da permettere alla conduttrice di andare in onda domenica, ovviamente da casa sull’esempio di quanto fatto da Carlo Conti con “Tale e Quale Show”. La Fialdini, che a questo punto non sta sicuramente partecipando al “Cantante Mascherato” come si era ipotizzato, ha ricevuto la solidarietà di molti colleghi. Rita Dalla Chiesa le ha scritto: “Dai Franci, domani tutti a fare il tampone, senza stress”, mentre Nek e Roberta Capua hanno commentato con un cuore in segno di solidarietà.

