Il Cantante Mascherato, sotto la Pecorella c'è Alessandra Mussolini. La battutaccia a Milly Carlucci

Alessandra Mussolini da lupo a Pecorella: smascherata! Nella seconda puntata de “Il Cantante Mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci su RaiUno, venerdì 5 febbraio, la maschera della “Pecorella” ha dovuto fare lo spareggio con Baby Alieno. Al termine della performance, alcuni giudici hanno ipotizzato che fosse Ambra Angiolini, La Pina, Michelle Hunziker o Milena Vukotic, ma l'unico a fare centro è stato Flavio Insinna : “Ha parlato di un gregge importante abbandonato e può indicare un partito da cui se n’è andata, il tè poteva significare il film ‘Un tè con Mussolini del maestro Franco Zeffirelli, già ha regalato performance da lato tersicoreo perché non anche cantare visto che nel suo passato c’è stato lo spettacolo e alcuni dischi? E’ la signora Alessandra Mussolini”.

Poco prima di comunicare l’esito dello scontro (deciso dai voti della giuria popolare), l’investigatore Simone Di Pasquale ha aggiunto: “Per noi è Alessandra Mussolini perché ha cantato una canzone in giapponese scritta da Malgioglio”.

Via al contatore delle percentuali (con imprevisto visto che non si fermava più, nda) e eliminazione di Pecorella con il 40% delle preferenze.Come di rito giù la maschera ed ecco Alessandra Mussolini: “E con questo ci siamo rovinati del tutto! Si muore sotto quella capoccia! La mia voce era identica a quella della Fialdini”. Milly Carlucci si è complimentata con la sua concorrente prediletta (terza a “Ballando con le Stelle”, nda): “La scoperta della voce cantante di Alessandra è stata immediata al primo take. Lei si prepara, studia, è una persona coscienziosa. E’ arrivata, ha cantato e il maestro Saccà era stravolto per la bravura. Le frasi sul contrasto leone-pecora era un riferimento alle sue fragilità nascoste per tanto tempo sotto le maschere della vita”.

La Mussolini si è levata un ultimo sassolino dalle scarpe: “Vi ringrazio, siete dei giudici meravigliosi, io che sono abituata a certe mazzate, oh… devo dire una cosa: Milly tu mi hai fatto diventare estrema! Esco di casa e dico vado a fare la pecora’ follia!” e la Carlucci l’ha congedata con un affettuoso: “Grazie, tesoro”.

