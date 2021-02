Amadeus ci ripensa: "Sanremo? Non ho mai pensato di abbandonare il Festival"

06 febbraio 2021 a

Mai pensato di fare un passo indietro. Amadeus non ci sta e assicura che a Sanremo ci sarà eccome. Non solo. Assicura che non ha mai pensato di abbandonare la kermesse. Neanche per un momento. A Sanremo mancano ormai poche settimane. E il conduttore e direttore artistico torna a parlare delle polemiche che hanno circondato il Festival senza pubblico. Qualche giorno fa si era diffusa la voce che Amadeus volesse abbandonare perché Sanremo senza pubblico in sala non sarebbe stato un vero Sanremo.

Ora, però, arriva la smentita: «Io sono sempre stato disteso. Fare Sanremo è un privilegio, mi hanno dipinto come "nervoso", in realtà non lo sono mai stato. Lo dico subito: non ho mai voluto abbandonare Sanremo. Ci lavoro da maggio, ho ascoltato 960 canzoni dei giovani, 300 dei big. Figuriamoci se nella mia testa è passato anche solo per un secondo l’idea di non fare Sanremo. Mai e poi mai». Lo ha detto Amadeus, collegato in diretta con Marco Liorni su Rai1 a "ItaliaSi!".

«E poi ci sono 300 persone che stanno costruendo un palco bellissimo dal 2 di gennaio, è una cosa bellissima e si va avanti»., ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival.

