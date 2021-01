Elisa Isoardi, il tormentone continua: "Penso a te". Chi sarà il fortunato?

29 gennaio 2021 a

Ricomincia il tormentone Isoardi. “E penso a te”. Chi sarà il fortunato? Solo una settimana fa aveva sostenuto che dopo Matteo Salvini più nessuno, archiviando così l’ipotetica love story con Raimondo Totaro come copione recitato a Ballando con le stelle.

Ma forse qualcuno ora c’è per strapparle quella confessione in piena notte “e penso a te”, pronunciato con quell’aria da gatta pronta a fare le fusa e con la sensualità che certo non manca alla nostra Elisa...

