Cinque fratelli segreti. Manuela Villa, la scoperta choc da Barbara d'Urso

Francesco Fredella 31 gennaio 2021 a

a

a

Altri cinque fratelli per Manuela Villa. L’indiscrezione arriva durante la puntata di oggi 31 gennaio di Domenica Live. «Un figlio in Giappone, di cinquantasei anni, un altro, della stessa età, che vive a Aprilia e uno in Russia. Insieme a loro anche quello che vive a Milano e uno, o due, nel Lazio», annuncia Barbara d’Urso.

Dramma per i Cugini di campagna: ictus e coma, il racconto choc

Due presunti figli del famoso cantante Claudio Villa, secondo indiscrezioni, si troverebbero nel Lazio. Non si sa il loro cognome per questione di privacy. Ma i segreti sono custoditi gelosamente da Ettore, amico intimo del cantante conosciuto anche dalla figlia Manuela.

Domenica Live, Paolo Brosio presenta Maria Laura alla mamma: cala il gelo. E pure la suocera...

«Perché non mi hai mai mostrato queste foto? O raccontato questa storia?», tuona Manuel Villa che ha lottato a lungo per ottenere il riconoscimento come figlia di Claudio Villa.

Non ti vergogni? Andrea Roncato attacca l'ex Stefania Orlando

Una faccenda che sembra assai torbida, fatta di colpi di scena e nuove rivelazioni. Adesso, però, la d’Urso potrebbe indagare a fondo per portare a galla la verità dei fatti. Puntata dopo puntata. Il noto criminalista Ezio Denti dice di avere molte prove in mano. Secondo la sua tesi a Manuela servirebbero mesi per analizzarle tutte.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.