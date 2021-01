Non ti vergogni? Andrea Roncato attacca l'ex Stefania Orlando

24 gennaio 2021 a

Andrea Roncato torna ad attaccare l'ex moglie Stefania Orlando. Dopo la polemica sollevata negli studi di Barbara D'Urso, è tornato allo scontro con un commento su Instagram. “Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”.

Stefania Orlando è ora al GfVip e non è ancora al corrente delle dichiarazioni del suo ex. Cosa succederà?

