Cugini di campagna, il dramma di Ivano Michetti: ictus e coma, racconto toccante a Domenica Live

Un vero colpo per i Cugini di campagna. Ivano Michetti, il riccio del famoso gruppo, è in ospedale dopo un ictus che lo ha colpito improvvisamente. Rossella, sua moglie, arriva in studio a Domenica Live.

“E’ successo tutto il 22 settembre, speravamo fosse una cosa lieve invece ci siamo accorti che era un ictus. Non arrivavo mai a pensare una cosa simile…”, dice la donna. Che racconta: “L’ho trovato al bordo del letto, incosciente ma cosciente, capiva e non capiva. Gli sono andata vicino ma lui non mi ha risposto, con la mano si è fatto una carezza al braccio, ho chiamato subito l’intervento e sono arrivati dopo circa un’ora. Ho capito che era una cosa grave”.

Ivano è stato in coma per 15 giorni, attacco alle macchine in un letto d’ospedale. Nessuno sapeva nulla. Come racconta sua moglie Rossella, ha subito anche una doppia operazione al cuore. “Ringraziando Dio ho da recuperare il braccio e la gamba destra ma è stato un miracolo”, dice. “Dopo l’ictus ero convinto di parlare bene ma il medico non capiva nulla, è stata una cosa traumatica”, racconta Ivano in collegamento.

“Ho parlato con i medici e mi hanno riferito che sei stato un miracolato, mi fa piacere e volevo tranquillizzarti dicendo che il lavoro da parte mia va a buon fine. Ti aspetto a braccia aperte per continuare il nostro lavoro artistico che durerà per tanti anni!”: il messaggio di Silvano, uno degli altri Cugini di campagna, fa venire i brividi.

