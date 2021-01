Nunzia De Girolamo fa la civetta con Massimo Giletti

27 gennaio 2021 a

Indubbiamente è rinata da quando ha lasciato la politica attiva. E si diverte da matti non solo ballando. Ora Nunzia De Girolamo sta promuovendo a tutto spiano il nuovo programma che la vedrà protagonista su RaiUno. E dice che anche Massimo Giletti le ha urlato "Ciao Maschio"!, così come si chiama la trasmissione.

Sul settimanale "Chi", c'è una intervista doppia con il conduttore di Non è l'Arena, "a cui mi lega una storica e forte amicizia, nonché delle foto alcune delle quali anche apparentemente provocatorie. Che però vogliono andare oltre l’immagine, oltre le più banali e semplicistiche apparenze", dice l'ex parlamentare approdata alla tv. Il mio nuovo programma ‘Ciao Maschio’, in onda su Rai1 da sabato 13 Febbraio - anticipa Nunzia su Instagram - sarà solo un viaggio nell’universo maschile, per scoprire emozioni e sentimenti che di solito vengono attribuite solo alle donne".

