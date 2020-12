De Girolamo assolta, Boccia: "Famiglia devastata, sorretti da amore"

12 dicembre 2020 a

Roma 12 dicembre (Adnkronos) - Il ministro Francesco Boccia accetta di parlare con l'Adnkronos del calvario giudiziario di sua moglie Nunzia De Girolamo

Sette anni sono un'eternità per chiunque. E proprio su questo punto il ministro Boccia un'ultima cosa ci tiene a dirla all'Adnkronos. "Come hanno sottolineato gli avvocati di Nunzia, ovvero Caiazza e Di Terlizzi, nel caso processuale di mia moglie non ha funzionato, come purtroppo spesso non funziona in tantissimi altri casi, il filtro delle garanzie iniziali, ci sono garanzie nel nostro ordinamento che avrebbero potuto evitare almeno cinque anni su sette, ed è evidente che alla luce della sentenza non hanno funzionato. Gli avvocati di Nunzia quando sottolineano le falle di gip e gup mettono in evidenza i limiti del sistema. E' dovere della politica affrontarli e risolverli per evitare che queste cose possano ancora accadere".