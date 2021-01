Separazione in vista per Benetton-Compagnoni?

Giada Oricchio 23 gennaio 2021 a

È finito il matrimonio tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton. Prima l'indiscrezione di Dagospia, poi quella del Corriere.it: la coppia, sposata dal 2008, sarebbe sul punto di separarsi. Sul sito del "Corriere della Sera" si legge: "Al Corriere risulta che non si tratterebbe di una novità di questi giorni. L’amore sarebbe svanito da tempo, tanto che Compagnoni, 50 anni, 3 ori olimpici e 3 mondiali, non vivrebbe più con Benetton già da mesi". La campionessa di sci e lo scapolo d'oro di una delle famiglie più note e discusse d'Italia, si sono conosciuti nel 1999 grazie alla comune passione per la montagna. Nel 2000 è nata la primogenita Agnese, poi Tobias e Luce e le nozze nel 2008 a New York.

La notizia non è stata ufficializzata dai diretti interessati, ma un servizio sull'ultimo numero del settimanale "Chi" ha fatto capire che c'è crisi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha dedicato quattro pagine a Alessandro Benetton, 56 anni, imprenditore e presidente della Fondazione Cortina 2021 che organizzerà i Campionati Mondiali di Sci alpino. Con lui ci sono i tre figli, ma non la Compagnoni della quale non si parla mai nell'articolo.

