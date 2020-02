Capita, del resto il nome di N'Koulou ha fatto scivolare molti telecronisti. L'altra sera, però, si è superato Maurizio Compagnoni di Sky che, con Luca Marchegian, seconda voce a fianco, si è lasciato scappare una frase terribile, soprattutto per il malcapitato Rebis, attaccante croato del Milan. Testuale: "Attenzione alla partenza Rebic, lo va a prendere N'Koulou". Poi Compagnoni si riprende e annuncia l'angolo per il Torino con Marchegiani in doveroso silenzio. L'audio, tutto da ridere, è diventato virale sui social.