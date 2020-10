Olimpiadi: vertice a Sondrio per Milano-Cortina, 55 mln fondi già disponibili

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Oltre un miliardo di euro sono messi in campo da Governo e Regione Lombardia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il Governo impegna 473 milioni di euro, la Regione - con il 'Piano Lombardia' - ne mette a disposizione 574. Di questi, 134 milioni sono destinati alle opere prioritarie del territorio. E ben 55 milioni sono già disponibili. I dati sono stati resi noti nel corso di un vertice che si e' svolto nella sede della Provincia di Sondrio. C'erano gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna). Presente anche il sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, e i sindaci dell'Alta Valtellina, il presidente della Provincia di Sondrio Elio Moretti e della Comunita' montana Alta Valtellina Filippo Compagnoni.

Il Decreto ministeriale prevede l'elenco delle opere suddivise per opere essenziali connesse e di contesto. Quelle essenziali, in particolare, godono dei finanziamenti previsti dalla Legge 160 del 2019 che per la parte lombarda mette a disposizione 473 milioni di euro. Il Decreto verra' emanato d'intesa con le Regioni, sentiti gli Enti territoriali interessati mediante il coinvolgimento del Cal (Consiglio delle Autonomie locali). "Abbiamo scelto Sondrio, dunque la Valtellina - ha commentato Terzi - per annunciare l'impegno che si concretizza con gli ingenti stanziamenti del 'Piano Lombardia'. Mettiamo in campo risorse davvero importanti, al pari a quelle dello Stato. Le Olimpiadi sono un'occasione davvero unica per realizzare interventi molto attesi dal territorio".