Matano zittisce il barista no-mask e lui non ci sta. Duello a La Vita in Diretta

Giada Oricchio 21 gennaio 2021

Alberto Matano, il conduttore de "La Vita in diretta", il contenitore pomeridiano di RaiUno, chiude il collegamento con un "no Mask": "La mascherina è obbligatoria, la saluto e mi scuso con il pubblico per la svista", "Che fa? Mi censura?".

Nel corso della diretta di giovedì 21 gennaio de "La Vita in Diretta", Alberto Matano ha dato voce al proprietario di un bar affinché raccontasse le difficoltà in cui versa la categoria, tra le più colpite dal Covid-19, e spiegasse il motivo che lo aveva spinto a tenere aperto il locale nonostante i divieti del DPCM. È partito il collegamento e l'uomo stava parlando quando Matano si è accorto di un "particolare" importante: "Scusi mi accorgo solo ora che lei non indossa la mascherina e mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza però noi di solito intervistiamo solo chi indossa la mascherina come i nostri inviati. Me ne sono accorto solo ora. Come mai?".

L'inviato del programma ha sottolineato che il signor Fabio era stato esortato a indossarla ma si era rifiutato. Matano non ha battuto ciglio: "È una situazione che non va bene, mi dispiace, noi seguiamo dei protocolli ben precisi". Poi bacchetta l'inviato: "E tu Giuseppe dovevi avvisarci, quindi grazie e saluti". Il ristoratore però ha voluto replicare: "Quindi mi censura? Mi fate una censura di Stato perché non indosso la mascherina?! Vi ringrazio. Io prendo le sanzioni e le pago. I ristoratori ringraziano".

Alberto Matano, senza perdere la pazienza, ha ribadito che il dispositivo è obbligatorio ed è una forma di sicurezza non solo individuale ma anche collettiva e ha rimesso in riga il "no mask": "Non le consento di fare polemiche. Noi siamo vicini ai ristoratori e siamo qui a testimoniare i vostri problemi. Ma la mascherina è un presidio di sicurezza obbligatorio per tutti noi. Deve essere indossata". L'uomo, non ancora pago della grave mancanza di rispetto, con aria supponente ha sfidato il conduttore: "Quando la scienza lo dimostrerà". Matano, visibilmente irritato, ha chiuso in maniera perentoria il collegamento: "Bene. Saluti. Mi scuso ancora con il pubblico per questa mia mancanza". L'ex mezzo busto del Tg1 ha incassato il plauso dei social e di Rita Dalla Chiesa: "Ha fatto bene, non è censura".



