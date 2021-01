"Melania escort" Friedman è recidivo. Porro scopre il tweet clamoroso

21 gennaio 2021 a

Altro che "battuta infelice", Alan Friedman è recidivo. Dopo la sparata inqualificabile su Melania Trump additata come escort durante una puntata di Uno Mattina sull'insediamento di Joe Biden, spunta un altro tweet dello stesso, identico tenore da parte del giornalista economico, spesso ospite dei talk show nostrani. È la risposta a tale Idaho Blue, che si chiedeva quale potesse essere il titolo di una biografia della first lady moglie dell'ormai ex presidente Donald Trump. "Escorting The Don", la replica divertita (se fa ridere lui...) di Friedman solo due giorni fa, ovvero poco prima della replica in tv.

Michelle Obama wrote the best seller Becoming. What will be the title of Melania’s book? — Idaho Blue (@idaho_blue) January 19, 2021

La frase è scomparsa dai social, ma Twitter, essendo una replica, ci spiega che è stata "rimossa dal suo autore" (chissà perché) ma esiste lo screenshot, rilanciato da Nicola Porro. "'Battuta infelice', l’ha chiamata. Eh no, caro Friedman: visto che voi passate ai raggi X ogni frase dei vostri avversari, e pretendente di affibbiare a tutti quelli con cui non siete d’accordo le patenti di sessismo, omofobia, fascismo e chi più ne ha più ne metta, noi siamo costretti a segnalarti che sulla 'battuta infelice', hai indugiato parecchio - scrive il giornalista sul suo sito - Ieri, infatti, Friedman aveva già dato su Twitter oltre che in Rai. Un’utente scriveva: 'Michelle Obama ha scritto il best seller 'Becoming'. Quale sarà il titolo del libro di Melania?' (sottinteso, ovviamente: Melania è scema, non sa scrivere). Risposta sardonica di Friedman: 'Escorting the Don', cioè 'Accompagnare the Donald'. Laddove 'accompagnare' ha un significato ben preciso, ovviamente… Insomma, il sessista a targhe alterne è anche recidivo. Altro che 'battuta infelice'. Perché non lo scrive su questo, un best seller?", scrive Porro. E Friedman come si arrampicherà un'altra volta sugli specchi?

