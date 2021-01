Giulio Berruti, il fidanzato della Boschi smentisce l'indiscrezione sull'Isola dei Famosi: "Co-conduttore, non..."

Giada Oricchio 21 gennaio 2021 a

a

a

Concorrente dell’Isola dei Famosi? Giammai! Giulio Berruti, il fidanzato dell’ex ministro Maria Elena Boschi, ha snobbato con un post al vetriolo l’indiscrezione del settimanale “Nuovo”. La rivista aveva ipotizzato la sua partecipazione alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi scrivendo: “Chi lo conosce sussurra che la proposta di matrimonio alla Boschi potrebbe arrivare proprio in diretta tv”. Tanto è bastato all’attore per precisare che il suo status non sarebbe stato quello di partecipante desideroso di recuperare popolarità bensì quello più prestigioso di co-conduttore.

Sul suo profilo Instagram, Berruti ha messo i puntini sulle i: “Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all’Isola dei Famosi in qualità di co-conduttore inviato e non come concorrente. Sarebbe per me una bellissima esperienza. Tuttavia temo non sia compatibile con gli impegni lavorativi in USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banijai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un’altra occasione”.

Dunque, si lascia una porta aperta e attacca i giornalisti: “Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. #prestiamolialcinema”. In realtà, Giulio Berruti non è poi così lontano dai reality: stava per entrare nella casa del GFVip 5 per un compenso di 200.000 euro, ma, come ha rivelato il conduttore Alfonso Signorini, la trattativa è saltata all’ultimo momento perché il set del film che stava girando in America è stato spostato in Romania così da portarlo a termine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.