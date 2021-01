Spoiler al GfVip, cosa rivela Cecilia Capriotti: gelo nella casa

Giada Oricchio 12 gennaio 2021 a

Spoiler al Grande Fratello Vip 5: Cecilia Capriotti rivela che stanno votando dal Brasile e cala il gelo in casa. La 32esima diretta del reality show, in onda lunedì 11 gennaio, ha lasciato il solito malumore tra i nominati e i concorrenti salvi. Cecilia Capriotti, una delle nuove entrate, è a rischio eliminazione, ma è al corrente della polemica social sulla pratica scorretta dei centinaia di migliaia di voti dal Brasile a sostegno di Dayane Mello (le hanno dedicato anche un servizio al TG in cui si accusava gli italiani di sessismo e razzismo verso la modella). Su Telegram sono innumerevoli i profili fake e i tutorial su come salvarla e su Instagram una pagina verdeoro da 16 milioni di follower ha fatto un appello a suo favore, l’AGCOM ha aperto un’istruttoria e sebbene da regolamento possano votare solo gli italiani residenti su territorio nazionale, al momento non è stato preso alcun provvedimento. E così ieri notte, nel tentativo di salvarsi, la Capriotti ha rivelato: “Arrivano voti dall’estero, può essere. Il Brasile è con te”, la Mello, imbarazzata, si è trincerata dietro un “Ma noo” però la gieffina ha insistito: “Hai una Nazione con te. Non si è mai profeti in patria, meglio avere altre nazioni… Brasile… siamo amiche… io adoro il Brasile”.

Samantha De Grenet ha piazzato la stoccata: “Noi ce la dividiamo la Nazione, tu ce l’hai tutta per te” e Rosalinda ha ricordato: “E’ vero, te lo hanno scritto pure su un aereo”. Gli altri vip, con le espressioni dei loro volti, hanno fatto capire di aver finalmente realizzato come mai Dayane Mello si salva sempre.

