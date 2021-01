GfVip, quattro in nomination e via Ermito. Scintille tra Cecilia e la Ruta

Giada Oricchio 12 gennaio 2021 a

I nominati della 32esima puntata del Grande Fratello Vip 5 sono Dayane Mello, Stefania Orlando, Carlotta Dell’Isola e Cecilia Capriotti che litiga con Maria Teresa Ruta: “Sei bugiarda”. Eliminato Mario Ermito.

Alfonso Signorini ha una sorpresa per le nomination della diretta di lunedì 11 gennaio: le donne si devono nominare tra loro e gli uomini devono scegliere una donna. Maria Teresa Ruta nomina Cecilia Capriotti “perché in alcune cose non la capisce”, Rosalinda e Dayane fanno il nome di Stefania Orlando che a sua volta trascina al televoto la Mello. La Capriotti nomina Rosalinda, Samantha De Grenet punta Maria Teresa Ruta “per esclusione". Stessa motivazione di Carlotta Dell’Isola che fa il nome di Giulia Salemi, mentre l’italopersiana dà la sua preferenza alla De Grenet. Gli uomini sono più sinceri. Andrea Zelletta nomina Dayane Mello “perché siamo su due binari diversi”, Andrea Zenga manda al televoto la Capriotti per alcuni atteggiamenti ambigui e Pretelli e Tommaso Zorzi mettono in nomination l’inutile Carlotta Dell’Isola: “Non entra nelle dinamiche, non è pervenuta, è sempre condiscendente, non è di carattere” (Alfonso le dà del cagnolino).

E così al televoto eliminatorio "Chi vuoi salvare?", che si concluderà lunedì 18 gennaio, si trovano Dayane, Stefania, Cecilia e Carlotta. Mario Ermito, entrato con la velleità di “far cadere l’impero” di Zorzi e Orlando, è stato eliminato con l’1% dei voti. Appena finita la diretta un’inviperita Cecilia Capriotti corre da Maria Teresa Ruta e gliene dice di tutti i colori: “Te lo dico in faccia, non sei sincera e non ti credo. La tua motivazione non è vera, facevi più bella figura a dire che era per esclusione. Sei bugiarda, bugiarda. Non è per la nomination ovviamente, ma per il concetto. Sei diversa da come credevo. Sei falsa”. La Ruta ha provato a spiegare che alcuni suoi comportamenti le sfuggivano: “Io non ti capisco, è un mio limite, c’è qualcosa che mi sfugge di te. Una, due, tre volte le cose non mi sono tornate. Anche sulla lite di Tommaso e Stefania avevi riferito male. Te ne vai? Non ti interessa la mia risposta? Parti dal presupposto che hai ragione solo tu? Ok”.

