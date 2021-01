Grande Fratello Vip, confronto bomba: Elisabetta Gregoraci è una furia contro Pretelli e Giulia Salemi

Giada Oricchio 11 gennaio 2021 a

Disastroso confronto tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella trentaduesima puntata del GFVip in onda lunedì 11 gennaio. Antonella Elia interviene a gamba tesa: “Elisabetta lo ha usato per fare show. Vuoi dare la tua foto alla famiglia di Pier? Ma stai fuori! Ci mettono il lumino?”.

Alfonso Signorini è un fan di Elisabetta Gregoraci e le dedica un segmento ogni lunedì. Questa volta l’ha mandata in Cucurio per un chiarimento definitivo con l'ormai celebre "amico speciale" Pierpaolo Pretelli: “Tra me e lui non c’è mai stata una storia. Però i fan miei e suoi non amano la nuova coppia perché stanno copiando per intero quello che ha fatto prima con me. A casa se ne sono accorti. E’ come quando dici alla tua compagna di classe copia, ma cambia qualcosa, loro invece fanno tutto uguale. Se tornassi dentro? Invece dei paletti, alzerei la muraglia cinese. E poi voglio vedere quanto durerà fuori tra loro due”.

Dal canto suo Pretelli, a costo di far arrabbiare Signorini, ribadisce: “Elisabetta ha illuso tutti. Non eravamo una coppia, lei è stata chiara a tratti. Io ho sognato, ma il sogno è rimasto fermo lì. Adesso è tutta un’altra cosa”. Antonella Elia è piena delle sviolinate alla Gregoraci, ai cuori in Cucurio e alle frasi fatte: “Pierpaolo è vittima di una donna più grande di lui, lei ha finto dall’inizio alla fine, si è servita di lui per fare spettacolo. Non facciamo i moralisti se Giulia e Pierpaolo si baciano: sono due coetanei e si vogliono bene”. Il conduttore ci tiene a prendere le distanze da un siffatto orribile pensiero: “La tua opinione diverge fortemente dalla mia”.

A seguire, Elisabetta ha un faccia a faccia con Pierpaolo, lo rassicura di non essere andata nei salotti tv a parlar male di lui e gli fa capire che se ne frega della sua love story: “Se tu sei felice, siamo tutti felici”. Ma la Gregoraci, che ha un’alta considerazione di sé, bacchetta Giulia Salemi: “Sono uscita da un mese e parli tanto di me all’interno della casa, è come se fossi ancora dentro. Mi tiri spesso in ballo, sai come funziona il GF, ogni tua parola è amplificata fuori. Hai tirato fuori una serie di cose sul mio conto, hai parlato della mia vita privata. Goditi la tua cosa al 100%, ma non lanciare frecciatine. Quali? Marcello, il mio avvocato, ha la lista”. Giulia ci ride su: “Oh, Marcello è anche il mio avvocato. Mi hai diffidato? Se ho detto qualcosa sulla tua vita privata chiedo scusa”.

Ma il meglio arriva subito dopo: Signorini ha l’improvvida idea di citare la gigantografia del bacio e l’ex moglie di Briatore: “Sta creando tante dinamiche, se me lo dai, lo porto alla tua famiglia” e la Elia scoppia a ridere: “Ma cosa dici?! Il quadro alla famiglia di lui? Ma cosa fa? Lo incornicia? Ci mettono il lumino sotto? Lo venerano Lo onorano? Ma questa sta fuori…”. L’ex gieffina sorride e non dà seguito alla provocazione.

